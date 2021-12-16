Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Omicron İsrail'de parlamentoya da sıçradı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İsrail parlamentosu Knesset'te çalışan bir güvenlik görevlisinde COVID-19 Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Knesset'teki güvenlik görevlisinde Omicron varyantı tespit edildi.
Vakanın ardından Milletvekili Meir Broch ile memur ve güvenlik görevlilerinden oluşan 21 kişi karantinaya alındı.
Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre ise Omicron varyantı tespit edilen kişi son olarak 12 Aralık Pazar günü Knesset'te görev yaptı.
Bakanlık, 13 Aralık'ta Omicron varyantına yakalananların sayısının 89'a yükseldiğini, bunlardan 67'sinin üçüncü doz COVID-19 aşısı yaptıran kişiler olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: İsrail Koronavirüs Omicron
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