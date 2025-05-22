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Dünya
AA 22.05.2025 17:27

ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü: 2 ölü

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü: 2 ölü
[Fotograf: AP]

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Cessna 550" tipi uçağın yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, uçaktaki kişi sayısına dair henüz bilgi sahibi olunmadığı ifade edilirken, bu tip uçakların 6 ila 8 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

San Diego Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada en az 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Fotoğraf: AP[Fotoğraf: AP]

San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada da kaza anında havanın yoğun sisli olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın yerleşim yerine düştüğü, kazada yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığı bildirilirken, olay yerindeki birkaç sokağın da tahliye edildiği aktarıldı.

Kazada ölen veya yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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