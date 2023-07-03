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Dünya
AA 03.07.2023 10:59

ABD'de küçük uçak düştü: 1 ölü

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 5 kişilik uçağın havalandıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

ABD'de küçük uçak düştü: 1 ölü
[Fotograf: AP]

Federal Havacılık İdaresiden (FAA) yapılan açıklamaya göre, 5 kişiyi taşıyan tek motorlu "Piper PA-32" tipi uçak yerel saatle 11.00 sularında bir sahile gitmek üzere havalandı.

Myrtle Beach Sun News'in haberine göre de emniyet yetkilisi Patrick Wilkinson, yaptığı açıklamada, küçük uçağın bölgedeki golf sahasının yakınına düştüğünü belirtti.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gelmeden önce düşen uçağın tamamen alev aldığını anlatan Wilkinson, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan bir kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

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