ABD'de küçük uçak düştü: 1 ölü

Federal Havacılık İdaresiden (FAA) yapılan açıklamaya göre, 5 kişiyi taşıyan tek motorlu "Piper PA-32" tipi uçak yerel saatle 11.00 sularında bir sahile gitmek üzere havalandı.

Myrtle Beach Sun News'in haberine göre de emniyet yetkilisi Patrick Wilkinson, yaptığı açıklamada, küçük uçağın bölgedeki golf sahasının yakınına düştüğünü belirtti.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gelmeden önce düşen uçağın tamamen alev aldığını anlatan Wilkinson, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan bir kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.