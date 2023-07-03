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Dünya
AA 03.07.2023 10:23

Filistin: İsrail'in Cenin'deki saldırısı savaş suçudur

Filistin, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskını şiddetle kınadı.

Filistin: İsrail'in Cenin'deki saldırısı savaş suçudur
[Fotograf: AA]

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal hükümetinin Cenin kenti ve kampında yaptığı şey, savunmasız halkımıza karşı yeni bir savaş suçudur." ifadelerine yer verdi.

"Filistin halkı işgal yenilip, özgürlüğüne kavuşana kadar bu vahşi saldırı karşısında diz çökmeyecek, teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve topraklarında sebatla duracaktır." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

"İsrail'in işlediği suçlar, onlara güvenlik ve istikrar getirmeyecek"

Ebu Rudeyne, Filistin halkının güvenlik ve istikrarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İşgal hükümeti ve onun terörist yerleşimcileri tarafından işlenen tüm bu suçlar, güvenlik ve istikrarı sağlayamayacak. Filistin halkı güven ve istikrarı hissetmediği sürece İsrail de güven ve istikrarı hissetmeyecek."

Uluslararası toplum "utanç verici sessizliğini" bozmalı

Ebu Rudeyne, uluslararası toplumu "utanç verici sessizliğini" bozmaya, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmaya ve Tel Aviv'in tüm bu suçlardan sorumlu tutulması için ciddi adımlar atmaya çağırdı.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 27 Filistinli yaralanmıştı.

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