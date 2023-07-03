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Dünya
AA 03.07.2023 10:14

Ukrayna: Son bir haftada 37 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, son bir haftada doğuda kurtarılan alanların 9 kilometrekare, güneyde de 28,4 kilometrekare arttığını bildirdi.

Ukrayna: Son bir haftada 37 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu ve güney cephelerinde son bir haftada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Doğuda Ukrayna ordusunun hem taarruz hem de savunma eylemlerini sürdürdüğünü belirten Malyar, "Bahmut yönünde ilerliyoruz. Düşman, Liman, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Malyar, Rusların bu yönlerde Ukrayna birliklerini mevzilerinden sürmeye çalıştığını ancak karşılığını aldıklarını kaydetti.

Bu yönlerdeki şiddetli çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Malyar, "Son bir haftada operasyonel durumun iyileştirilmesi ve cephe hattının düzleştirilmesi sonucu kurtarılan alan 9 kilometrekare arttı." açıklamasında bulundu.

Doğuda son bir haftada Rus güçlerinin saldırılarını iki kat artırdığına işaret eden Malyar, önceki hafta 6 bin 457 saldırı kaydedildiğini, geçen hafta bu rakamın 11 bin 753 olduğunu belirtti.

Malyar, güneyde Ukrayna savunma kuvvetlerinin Melitopol ve Berdyansk yönlerindeki taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü vurgulayarak, son bir haftada güney cephede kurtarılan alanların 28,4 kilometrekare arttığını kaydetti.

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