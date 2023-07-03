Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.07.2023 09:57

Brent petrolün varil fiyatı 75,17 dolar

Cuma günü 75,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 75,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,38 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 75,17 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları, bu hafta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelecek ekonomik veriler öncesinde geriledi.

OPEC toplantısında üretime yönelik bir karar beklenmese de düşük talep endişelerinin devam ettiği dönemde petrol piyasasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, haziranda yapılan OPEC toplantısında, temmuz ayı için ülkesinin gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini, duruma göre bu kesintinin uzatılabileceğini söyledi. Söz konusu toplantıda OPEC grup olarak da günlük 1,6 milyon varil gönüllü kesinti kararını sürdüreceğini açıklamıştı.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan veriler, resesyon endişelerini hafifletirken petrol fiyatlarının yükselişini destekledi. Ancak, ABD faiz oranlarındaki artış ve talepte düşüş korkuları petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Piyasa oyuncuları bu hafta ABD'den gelecek yeni ekonomik verileri bekliyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarına ilişkin atacağı adımlar yakından takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 75,56 ile 75,65 dolar aralığının direnç, 75,12 ile 74,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol
Sıradaki Haber
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İncire giden yol ‘İlekleme’
11:12
Sağlık turizminde 2023 hedefi 1,8 milyon turist
11:04
Taşınmaz satışları noterlerde yapılabilecek
11:20
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü
11:03
ABD'de küçük uçak düştü: 1 ölü
10:47
Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
İzmir, Aydın ve Denizli'deki turistik tesisler bayram tatilini dolu geçirdi
FOTO FOKUS
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ