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Dünya
AA 03.07.2023 05:52

İran’da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zehek ve Hirmend kentleri, 50 derece ile ülkenin en sıcak bölgeleri oldu.

İran’da hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari bölgedeki sıcak havaya ilişkin açıklamada bulundu.

Haydari, Zehek ve Hirmend kentlerinin 50 derecelik hava sıcaklığına ulaşarak ülkenin en sıcak bölgeleri olduğunu belirtti.

Eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde ise sıcaklığın 42 derece ölçüldüğünü aktaran Haydari, pazartesi gününden itibaren rüzgarın artmasıyla hava sıcaklığının azalacağına işaret etti.

Rüzgar ile toz taşınımı da artacak

Haydari, eyalette rüzgarın hızının artması ile toz taşımının da artacağını ifade ederek halka, gerekli olmadıkça açık havaya çıkmamaları ve azalan görüş mesafesinde trafikten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi de son günlerde eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde fırtına ile taşınan ince toz nedeniyle binden fazla kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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