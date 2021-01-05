Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik gün yarın.

Kongre, Seçiciler Kurulu'nun sonuçlarını onaylarsa, Joe Biden resmen başkan ilan edilecek.

Başkan Trump'ın protesto için taraftarlarını sokağa davet ettiği tarihi günde, güvenlik önlemleri had safhada olacak.

Tarihi ABD kongre binası, Joe Biden'ın başkanlığa gideceği yolda, İki önemli olaya ev sahipliği yapacak. 6 Ocak'ta Seçiciler Kurulu'nun kararı kongrede onaylanırsa Joe Biden 20 Ocak'ta kongreye gelip yemin edecek.

Cumhuriyetçilerin gündeminde ise itirazlar ve protestolar var.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yöneteceği oturumda, itirazların ne kadar kabul göreceği ise merak konusu.

Kongre binasının içindeki gerginliğin fazlası dışarıda da olacak.

Trump: "Biz buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın protesto çağrısı tedirginliği bir kat daha arttırdı.

Artan gerginlik sebebiyle ulusal muhafızlar da şehrin değişik noktalarında konuşlanacak.

Trump, seçimde hile iddialarını Georgia eyaletinde düzenlediği mitingde tekrarladı.

Demokratlar'ın Senato'yu ve Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçilerden çalmaya çalıştığını öne sürdü

"Biz buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız" dedi.