Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yaklaşık 12 saat önce 55 bin 238 olan vaka sayısı 13 bin 334 artarak 68 bin 572'ye, 802 olan ölü sayısı da 236 artarak 1038'e çıktı.

Dün Covid-19 vaka sayısı 46 bin 481, ölü sayısı ise 593 olarak duyurulmuştu.

Koronavirüsün en çok bulaştığı 3. ülke

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 667 vaka ile Çin ve 74 bin 386 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Ülkede New York eyaleti 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile ABD'de salgının en fazla etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor.

ABD'de mahzende unutulan 5 bin solunum maskesi hastanelere bağışlandı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'daki ünlü katedralin mahzeninde unutulan maskeleri, katedralin inşaat işleriyle ilgilenen taş ustası Joe Alonso fark etti ve durumu kilise yöneticilerine haber verdi.

Washington Ulusal Katedrali Dekanı Randolph Marshall, ‘’Maskelere bugünlerde ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu biliyorduk, hala kullanılabilir olduğundan emin olmak için hem üretici firma hem de CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile irtibata geçtik ve onay aldık.’’ açıklamasında bulundu.

Kilise yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kuş gribi salgınına karşı önlem için 2006 yılında alınmış olan N95 solunum maskelerinin Washington D.C.’deki Children’s National ve Georgetown Üniversite Hastanesine bağışlandığını aktardı.

İşsizlik yardımı müracaatlarında ''astronomik artış'' bekleniyor

ABD’de Covid-19 salgını ile mücadele için eyaletlerin aldığı zorunlu iş yeri kapatma kararları gıda, otelcilik, ulaşım ve eğlence sektörleri başta olmak üzer yüzbinlerce çalışanın geçici ya da tamamen işsiz kalmasına yol açtı.

Ulusal Ekonomi İktisatçıları Birliği Başkanı Constance Hunter, yarın açıklanacak verilere ilişkin, “Bu astronomik bir artış olacak, böyle bir durumun kayıtlı bir geçmişine sahip değiliz.” dedi.

1967 tarihli Çalışma Bakanlığı kayıtlarında, ABD’de en büyük bir haftalık yeni işsizlik sigortası talebi Ekim 1982'de 695 bin başvuru ile yüzde 10 olarak tespit edilmişti. Korona virüsünün ABD’de hızla artmaya başladığı mart ayından önce ülkedeki işsizlik 50 yılın en düşük oranı olan yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyordu.

Louisiana Eyalet Çalışma Sekreteri Ava Dejoie, geçen hafta eyalette 71 bin yeni işsizlik yardımı başvurusu aldıklarını ve bu rakamın normal şartlarda en fazla 1500 olduğunu belirtti.

California Valisi Gavin Newsom da çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında 13 Mart'tan bu yana 1 milyon işsizlik başvurusu aldıklarını kaydetmişti.

Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis ise eyaletteki 6 bin 600 iş yerinin yarısından fazlasının işçilerini çıkardığını açıkladı ve normal zamanda günlük 250 ile 1000 arasında değişen işsizlik yardımı başvurusunun sadece pazartesi günü 21 bini bulduğunu ifade etti.

Los Angeles Şerifi: Silah mağazaları kapanmalı

Los Angeles Şerifi Alex Villanueva, salı günü yaptığı basın toplantısında, "Bu, silah satışlarının yasaklanması konusu değil ancak herkesin panik içinde silah satın alması kendi içinde başka sorunları tetikliyor." dedi.

Bölgenin güvenliği için 1300 ek koruma görevlisi alacaklarını belirten Şerif Villanueva, böyle bir ortamda silah satış mağazalarının açık kalmasına gerek olmadığını belirtti.

Kaliforniya Silah Sahipleri Direktörü Sam Paredes başta olmak üzere Los Angeles’taki bazı hukuk danışmanları ise sosyal mesafeyi koruma gerekçesi ile silah mağazalarının kapatılmasının anayasal hakları ihlal ettiğini savundu.

Covid-19 salgını yüzünden başgösteren panik ile Amerika'da silah ve mühimmat satışlarının en çok arttığı bölgelerin başında, virüs vakalarının da en çok tespit edildiği ve hızla arttığı California ve New York gibi eyaletler geliyor.

ABD'de silahlanma hakkını savunanlar ve karşı çıkan kurumlar Kovid-19 ile mücadele kapsamında silah satış mağazalarının temel ihtiyaç kapsamında açık kalması veya kapanması gerektiği konusunda ortak fikre varamazken, federal yetkililerin bu konuda aldığı bir karar bulunmuyor.

Florida’da virüslü yolcu gemisi paniği

Florida’da yerel yöneticiler, 42 kişide grip benzeri belirtiler görüldüğünün öğrenilmesi üzerine, Şili’den gelen turistik geminin limana yanaşmasına izin verilmesi konusunda çekimser olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu Şili’nin Valparaiso limanından yola çıkarak Florida’nın Fort Lauderdale limanına yaklaşan gemide 13 yolcu ve 29 mürettebatın grip olduğu bilgisi yetkililerde panik oluşturdu.

Geminin yanaşması beklenen Broward kasabası yöneticileri, yolcu gemisindeki 42 hastada görülen grip benzeri belirtilerin Covid-19 çıkma ihtimalinden korktuklarını söyledi.

Toplamda 1200 yolcunun bulunduğu Zaandam isimli gemiye, işletmeci şirket Holland America tarafından bir diğer gemi ile test kiti gönderilirdi. Durum netleşinceye kadar gemideki yolcuların odalarından çıkmamaları istendi.

Florida’ya 30 Aralık'ta ulaşması beklenen geminin varış noktasındaki Broward ilçesinin komisyon üyeleri ise geminin limana yanaşması konusunda karar vermeden önce konu hakkında Hastalık Kontrol ve Koruma (CDC) Merkezinden görüş bildirmelerini talep etti.

Öte yandan ABD’nin en büyük tavuk çiftliği işletmecilerinden Perdue’nin Georgia eyaletindeki fabrikasında Covid-19 salgınının oluşturduğu sağlık tehdidi yüzünden iş bırakma eylemi gerçekleştirildiği öğrenildi.

En az 50 işçi iş yeri şartlarının korona virüsüne karşı korumasız olduğunu, bazı çalışanlarda Kovid-19 teşhisi konulmasına rağmen çalışma ortamında hiçbir dezenfekte yapılmadığını iddia ederek iş bıraktı.

Bir tavuk için hayatlarını riske atmayacaklarını belirten işçilere karşın üretici firma yazılı basın açıklamasıyla iddiaları reddetti.