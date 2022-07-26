ABD'yi omicronun hızla yayılan alt varyantı BA.5 korkusu sardı. Birçok eyalette vaka sayıları artıyor. Vakaların yüzde 80’i ise BA.5 varyantı.



ABD Halk Sağlığı Departmanına göre, Los Angeles'ta günlük vaka sayıları 8 binlere ulaştı. Vakalar bu ay başına göre yüzde 50 arttı. Hayatını kaybeden ve hastaneye yatanların sayısı artmaya devam ediyor.

Beyaz Saray COVID-19 Müdahale Koordinatörü Ashish Jha "Her gün yaklaşık 400 Amerikalı'nın hayatını kaybettiğini" açıkladı. Jha, yaşamını yitirenlerin çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekti.

"Yeniden tedbir alınmalı mı?"

ABD'de vakalardaki artış "Yeniden tedbir alınmalı mı?" tartışması başlattı. Birçok eyalette maske takma zorunluluğu tekrar gündeme geldi. Bazı eyalet yönetimlerinin önümüzdeki günlerde maskeyi zorunlu kılabileceği vurgulanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden da BA.5 varyantına yakalanmıştı. Biden'in beş günlük karantinasının sona ermesiyle Beyaz Saray'da çalışmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.