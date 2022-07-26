“Savunma harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranında ilk kez ABD'yi geçtik…”

Açıklama, Yunanistan’daki ana muhalefet partisi Syriza’dan geldi.

Üstelik bu kıyaslama yapılırken olası "F35 alımı ve hayata geçirilmesi planlanan silahlanma programlarının da hesaba katılmadığı" vurgulandı.

Lozan ve Paris Anlaşmalarını ihlal eden Yunanistan uluslararası hukuku çiğneyerek silahsızlandırılmış statüdeki adaları silahlandırdı. Bu statüdeki 23 adadan 16'sını cephanelik haline getirdi.



Bazılarına havaalanı inşa ederek, savaş uçakları yerleştirdi. Bu hukuksuz adımlarla bir yandan bölgede tansiyonu sürekli yükselten Miçotakis hükümeti iç siyasette de büyük tepki çekiyor.

Birçok kesim savunma harcamalarını eleştiriyor

Syriza, Yunan hükümetinin "silahlanma programına ağırlık vermesini" sert dille eleştirdi.

Yıllar sonra alınacak sistemler için şimdiden Yunan ekonomisinde oluşan mali külfete dikkat çekildi.

2015-2019 yılları arasında iktidar partisi olan Syriza, eski Yunan hükümetlerinin silahlanma konusunda yaptığı hataları hatırlattı.

Bugünkü iktidar partisi Yeni Demokrasi ve PASOK eski hükümetlerinin yürüttüğü silahlanma programlarının yolsuzluğa ve mali külfete yol açtığı vurgulandı.

Üstelik geçmişteki silahlanmanın Yunanistan'ı sarsan büyük ekonomik krize katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.

"Yerli savunma sanayisi için bir vida bile temin edilmiyor"

Yunan ana muhalefeti, geçmişte silahlanma konusunda yanlış harcamaların yapıldığını vurguladı. Bu nedenle zaruri savunma harcamalarına gerekli mali kaynağın bulunamadığı alınan aşırı pahalı silah sistemlerinin çalışabilir duruma getirilemediği hatırlatıldı.

Yunan ana muhalefeti Miçotakis hükümetinin de benzer hatalar yaptığını belirtti. Konuya ilişkin açıklamada, “Miçotakis hükümetinin savunma harcamalarını idare şekline ve önceliklerine güvenmediğimiz için bu tür harcamaları desteklemiyoruz” denildi.

“Yerli savunma sanayisi için bir vida bile temin edilmiyor!” sözleriyle Atina’nın silahlanma programına tepki gösterildi.

“Miçotakis hükümetinin dış politika açığını hiçbir silah sistemi kapatamaz”

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'ın partisi, Miçotakis hükümetinin "dış politikadaki yetersizliği sebebiyle silahlandığını" ima etti. “Miçotakis hükümetinin dış politika açığını hiçbir silah sistemi kapatamaz” vurgusu yaptı.

AB İstatistik Kurumu EUROSTAT'a göre; 2022 yılının ilk çeyreğinde kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı Yunanistan’da yüzde 189,3.

Üstelik Yunanistan’daki enflasyon oranı da neredeyse son 30 yılın zirvesinde.

Ana muhalefet dışında Yunanistan Komünist Partisi ve MeRA25 de sık sık Miçotakis hükümetini silahlanma yarışı konusunda eleştiriyor.

Haber: Günay Duruel

