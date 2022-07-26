İsrailli sivil toplum örgütü "Barış Şimdi" Yahudi yerleşim birimlerine dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyindeki Filistin mahalleleri Sur Bahir ve Beyt Safafa'nın ortasında yer alan bölgede yaklaşık 1446 konut, Beit Safafa içinde yer alan bölgeye de 473 konutun inşası için ilk onayı verdiği" belirtildi.

Açıklamada, "Bu yerleşim yeri planları sadece İsrail'in en büyük müttefiki (ABD) ile ilişkilerine zarar vermekle kalmıyor aynı zamanda İsrail'in çıkarlarının, Kudüs'te barış ve yerleşim ümitlerinin altını oyuyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yerleşim yeri planlarının ocak ayında incelenmek üzere bir üst komiteye gönderildiği ancak dün Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesinde yeniden görüşülerek bazı değişikliklerle onaylandığı ve yeniden üst komiteye sunulduğu aktarıldı.

Beyt Safafa'nın genişleyeceği son toprak parçasına inşa edilmesinin planlanıyor

Yeni yerleşim yeri planının 60 gün içinde üst komitede inceleneceği ve eğer buradan onay gelirse yeniden Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesine son onay için geri gönderileceği belirtildi.

Barış Şimdi Uzmanı Hagit Ofran, yeni planın bir kısmının etrafı yasa dışı Yahudi yerleşim yerleriyle sarılmış Filistin mahallesi Beyt Safafa'nın genişleyeceği son toprak parçasına inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Ofran, "1967'den itibaren (Doğu Kudüs'te) Filistinliler için bir tane daha yeni mahalle planı yapılmazken, İsrailliler için 12 mahalle kuruldu. 1967'den bugüne gelen hükümetler, İsrailliler için 57 bin hane inşası amacıyla düğmeye basarken, Filistinliler için sadece 600 hanenin planını yürürlüğe soktu." ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre, sağ siyasetçi İçişleri Bakanı Ayalet Shaked'in denetimindeki Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesi geçen hafta toplanacaktı.

Doğu Kudüs'te yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci

Ancak, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri planlarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretinden birkaç gün sonra görüşülmemesi için Başbakan Yair Lapid'in ofisinin, komite oturumunu ertelediği kaydedildi.

Planlanan yeni yerleşim yerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini birbiriyle bağlayacağı ve alanlarını genişleteceği belirtiliyor. Buna karşın özellikle Sur Bahir ve Beyt Safafa gibi Filistin mahallelerinin ise birbirleriyle bağının koparılacağı aktarılıyor.

İsrailli ilgili STK'ların raporlarına göre, İsrail'in 1967'den itibaren uluslararası hukuka göre işgal altında tuttuğu ve yoğun yasa dışı yerleşim faaliyetleri yürüttüğü Doğu Kudüs'te yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.