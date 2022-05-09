ABD'de partiler arasında sert tartışmalar yaşanıyor, Kongre koridorlarında siyasi hesaplar yapılıyor, miting meydanları hareketleniyor.

Hepsi, kasımdaki ara seçimde Kongre’de çoğunluğa sahip olmak için.

Ülkede, meclisin tamamı ve Senato'nun 3'te 1'i için seçim yapılacak. Anketlere göre, Cumhuriyetçiler 10 yılın en büyük kamuoyu desteğine sahip. Başkan Biden'a destek ise yüzde 33 ila 41 arasında. Anketlere göre ABD'liler, ekonomi, silahlanma ve ulusal güvenlikte Cumhuriyetçiler'e güveniyor.

Kamu yayın kuruluşları anketinde “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusuna yüzde 47 Cumhuriyetçi, yüzde 44 Demokrat Parti yanıtını verdi.

Demokratların başarılı bulunduğu konular iklim değişikliği, eğitim gibi sandığa etkisi olmayan meseleler.

En dikkat çekici sonuç ise; Hispanikler ve Z kuşağı gençlerin, Cumhuriyetçileri desteklemesi.

Biden'ın başkanlık performansını onaylayanlar kamu anketinde yüzde 41. Ekonomi, enflasyon, sınır güvenliği, benzin fiyatları Biden’ın başarısız bulunduğu konular.

Trump meydana indi

ABD'de miting alanları ve sokaklar hareketleniyor.

Partiler ön seçimlerde adaylarını belirleyecek. Eski başkan Trump Cumhuriyetçi siyasetçiler için meydanda.

Yüksek Mahkeme belgeleri tartışılıyor

Meydan kadar, Yüksek Mahkeme'den sızan belge sebebiyle sokaklar ve siyaset de hareketli.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının, kürtaj hakkını garanti altına alan kararı iptal edeceğine dair belge sızdırıldı.

Cumhuriyetçiler mahkemeden belge sızdırılmasına, Demokratlar ise sızdırılan belgenin içeriğine tepkili.

Yüksek Mahkemenin, Kongre koridorlarını böylesi hareketlendirmesinin sebebi mahkemenin siyasi yapısı.

Yüksek Mahkeme; kürtaj, silahlanma, başkanlık seçimi, siyahi haklar gibi kritik konularda ABD'yi yönlendiren makam.

Mahkeme 49 yıl önce kürtajı garanti altına aldığı Roe v. Wade kararını iptal ederse siyasi hesaplara bir yenisi eklenecek.

Dikkatler Demokratların siyasi akıbetini belirleyecek kasımdaki Kongre seçiminde olacak.

Kongre seçimini Cumhuriyetçiler kazanırsa Biden, 2 yıl boyunca "topal ördek" durumuna düşecek.