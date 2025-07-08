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Dünya
BBC 08.07.2025 07:39

ABD’de kızamık vakaları 33 yılın zirvesinde

ABD'de kızamık vakaları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aşıyla önlenebilen bu hastalıkta, yıl başından bu yana 1277 doğrulanmış vaka görüldü. Uzmanlar, düşük aşı oranlarının salgının yayılmasında etkili olduğunu vurguluyor.

ABD’de kızamık vakaları 33 yılın zirvesinde

ABD genelinde bildirilen kızamık vakaları, 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana 1277 doğrulanmış vaka tespit edildi. Vakaların 38 eyalet ve Washington DC’de görüldüğü belirtildi.

Salgında şimdiye dek 3 kişi hayatını kaybetti, en az 155 kişi ise hastaneye kaldırıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, vakaların yüzde 92’si ya aşısız ya da aşı durumu bilinmeyen kişilerden oluşuyor.

Texas ilk sırada

Salgının en yoğun yaşandığı eyalet Texas oldu. Eyalette 700’den fazla vaka bildirildi. Kansas ve New Mexico gibi eyaletlerde de onlarca vaka tespit edildi.

Yetkililer, bulaşmanın en çok aşı oranlarının düşük olduğu topluluklarda görüldüğünü belirtiyor. Özellikle modern tıbbı reddeden Mennonite toplulukları, bulaşın en yoğun olduğu yerler arasında gösteriliyor.

Aşı karşıtlığı salgını besliyor

Uzmanlara göre, ABD’de son yıllarda artan aşı karşıtı söylemler, hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. da daha önce çocukluk aşıları hakkında yanlış bilgiler yaymış, ancak vakaların artmasıyla birlikte MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısını destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

Eliminasyon statüsü tehlikede

ABD’de kızamık 2000 yılında “elimine edilmiş hastalık” ilan edilmişti. Ancak CDC’ye göre mevcut yayılma hızı 12 ay boyunca devam ederse, ülke bu statüsünü kaybedebilir.

2019 yılında görülen 1274 vakalık artış, şimdiye kadarki en ciddi yükselişti. Ancak 2025’te bu sayı da aşıldı.

Salgınla birlikte aşılama oranlarında da artış gözlemlendi. Örneğin Teksas’ta 1 Ocak–16 Mart 2025 tarihleri arasında 173 bin MMR dozu uygulandı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 15 bin doz daha fazla.

Kızamık aşısı, aynı zamanda kabakulak ve kızamıkçığa karşı da koruma sağlıyor. %97 oranında etkili olan MMR aşısı, zatürre, beyin iltihabı ve ölüme kadar gidebilen komplikasyonlara karşı en güçlü savunma olarak görülüyor.

Salgın diğer ülkelere de yayılıyor

Salgın sadece ABD ile sınırlı değil. İngiltere’de 2024 yılı, 2012’den bu yana en fazla kızamık vakasının görüldüğü yıl oldu. Yaklaşık 3 bin vaka kaydedildi. 2025 başından bu yana ise 529 vaka bildirildi.

Kanada da salgınla mücadele eden ülkelerden biri. Bu yıl şu ana kadar 3 binden fazla vaka tespit edildi. En yoğun vaka sayısı Ontario ve Alberta eyaletlerinde görüldü.

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