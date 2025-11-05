Az Bulutlu 8.6ºC Ankara
TRT Haber, AA 05.11.2025 03:30

ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yerleşim yeri yakınında düşen uçağın enkazında yangın çıktı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi yaralandı.

ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
[Fotograf: AFP]

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağı kısa süre sonra düştü.

Kargo uçağı Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan Honolulu'ya gidiyordu.

Uçağın havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü belirtildi.

Havalimanı uçuşa kapatıldı

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı.

UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Beshear, "Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var

FLouisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve kazadan sonra meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.

Honolulu'ya doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.

ABD Uçak Kazası Yangın
