ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor

Simon Paul ve Travis John Branson’ın, yıllardır kuşları vurdukları, uzuvlarını ve tüylerini de karaborsada sattıkları iddia ediliyor.

İkili kartal avlanmasını yasaklayan ve kartalların korunmasını düzenleyen yasayı ihlal etmek ve kaçakçılık yapmakla suçlanıyor.

Paul ve Branson Ocak ayında hakim karşısına çıkacak.

İddianamede Branson’ın gönderdiği bazı mesajlarda övünerek kuşları öldürdüğünü ve kuş tüylerini de ciddi nakit paralar karşılığında sattığını söylediği yer alıyor.

Paul ve Branson kuşları çekebilmek için geyik ölüsünü yere sermiş ve kuşların oraya gelmelerini sağlamış.

Kelkartal, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal kuşu ve hem para biriminde hem de ulusal armada yer alıyor.