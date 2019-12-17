Dünya

ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü

17 Aralık 2019 Salı 21:04 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 21:13

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AP]