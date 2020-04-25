Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve vaka sayısında Çin’i geçen ABD’de şimdi de hortum felaketi yaşandı.

Ülkenin Oklahoma, Louisiana, Teksas eyaletlerinde meydana gelen hortum sebebiyle birçok ev ve iş yeri hasar görürken, 180 bin ev elektriksiz kaldı.

Hortum felaketi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde de ABD’nin güneyinde en az 5 eyalette etkili olan fırtına nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmişti. Fırtına sebebiyle, ev ve iş yerlerinin çatısı uçmuş, aşırı yağış nedeniyle de ev ve sokakları su basmıştı.