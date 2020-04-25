Kongo Doğanın Korunması Enstitüsü (ICCN) Direktörü Cosma Wilungula, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri (FDLR) mensubu yaklaşık 60 silahlı kişinin, sivillere eşlik eden Virunga Doğal Parkı görevlilerine saldırdığını açıkladı.

Rumangabo kenti yakınlarındaki saldırıda, 13 park korucusu ve 4 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Wilungula, yaralanan 4 korucunun en yakın hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Geçen yıl en az 200 korucu öldürülmüştü

UNESCO tarafından, 1979'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Virunga Parkı, 7 bin 800 kilometrekarelik alanı kapsıyor.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan park, çok sayıda turistin yanı sıra yasa dışı avcılık yapan grupları da çekiyor.

Park yönetimi geçen yıl, şu ana kadar en az 200 korucunun görevleri sırasında silahlı kişilerce öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı grup saldırısı: 13 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancı bir grubun iki köye düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 6 militan öldürüldü.

Radio Okapi'nin haberine göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) Djugu bölgesindeki Sakoko ve Samangoli köylerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 3'ü çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi.

Ituri ordu sözcüsü Teğmen Jules Ngongo, bölgedeki askeri unsurların CODECO üyelerinin saldırısına karşılık verdiğini, 6 militanın öldürüldüğünü aktardı.

2017'den bu yana en az 700 sivil öldü

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 8 ölü, 43 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etnik milliyetçi hareket Bundu Dia Kongo'nun (BDK) lideri Ne Mwanda Nsemi'nin tutuklanması sırasında, hareket mensupları ile polis arasında çıkan çatışmada 8 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı açıklandı.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Gilbert Kankonde, basın açıklamasında, güvenlik güçlerinin BDK liderini başkent Kinşasa'daki evini kuşatmasının ardından bölgeye akın eden Nsemi yandaşları ile polis arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada Nsemi yandaşlarından 8 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını kaydeden Kankonde, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

203 kişi gözaltına alındı

Bakan Kankonde, olaylarda 203 kişinin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiğini, 8 polisin de ağır yaralandığını ifade etti.

BDK lideri Nsemi'nin yerel bir hastanede kontrollerinin yapıldığını dile getiren Kankonde, isyan çıkarma, devletin iç güvenliğine saldırma, halkı nefrete teşvik etmekle suçlanan Nsemi'nin, kontrollerden sonra cezaevine aktarılacağı bilgisini paylaştı.

Kongo-Merkez eyaletinin eski milletvekili Ne Mwanda Nsemi tarafından 1969'da kurulan bir hareket olan BDK'nin, Kongo etnik milliyetçiliği odaklı siyasi ve kültürel bir ajandası bulunuyor.

KDC, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nin topraklarının bazı kısımlarını kapsayan etnik bir Kongo devleti kurmayı amaçlayan Nsemi, 2017'de ülkeyi sömürmeye çalışmakla suçladığı Ruandalılar ve Ruandalı olduğunu ileri sürdüğü eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kabila'ya hakaret ve halkı isyana teşvik suçlamasıyla Mart 2017'de tutuklanan Nsemi, iki ay sonra firar etmişti.

Kongo-Merkez eyaletindeki BDK üyeleri ile polis arasında çarşamba günü çıkan çatışma, 2'si polis 15 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.