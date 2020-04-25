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Romanya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Romanya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Romanya – Vrancea'da saat 01.04'te 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yerin 6,72 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın bölgelerde de hissedildi.
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