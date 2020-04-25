Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Romanya – Vrancea'da saat 01.04'te 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin 6,72 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın bölgelerde de hissedildi.