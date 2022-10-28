Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 04:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı
ABD'de içinde 3 kişi bulunan bir helikopter denize düştü. Meksika Körfezi'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı kurtarıldı.
Louisiana eyaletine yakın bir noktada helikopter kazası meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Suyun üzerinde ters dönmüş şekilde bulunan helikopterde yapılan kurtarma operasyonunda 3 kişilik mürettebatın 2'si kurtarıldı.
Batan helikopterde 1 kişinin de cansız bedeni bulundu. Mürettebatın kimlikleri açıklanmadı.
Kazanının nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
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