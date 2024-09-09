ABD'de "hayvan teması olmadan" ilk kuş gribi vakası tespit edildi

Sağlığına kavuşan hasta, bu yıl ABD'de kuş gribine yakalanan 14'üncü kişi oldu ve "hayvanla doğrudan teması olmayan" ilk vaka olarak kaydedildi.

Bu bilgi, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından paylaşıldı.

Daha önceki tüm insan vakaları, hasta hayvanlarla teması olan kümes hayvancılığı veya süt çiftliği işçileri arasında görülmüştü.

Ancak bu yeni vaka, CDC'nin çözmeye çalıştığı bir gizem olarak dikkat çekiyor.

Bilim insanları, insanlara nasıl adapte olduğunu anlamaya çalışıyor

22 Ağustos'ta, Missouri eyaletinde bir hastanede tedavi gören yetişkin bir hasta, H5N1 suşunun daha önce yalnızca kümes hayvanları ve vahşi kuşlar arasında tespit edildiği bölgede kuş gribi virüsü için pozitif test verdi.

Başlangıçta hasta, insanlarda görülen bir alt türe uymayan bir Influenza A testi ile tespit edildi.

Daha sonra yapılan testlerde ise hastanın, şu anda ABD'nin yanı sıra Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Asya'nın bazı bölgeleri ve Antarktika'da vahşi ve evcil hayvanlar arasında yayılan kuş gribi virüsünü kaptığı ortaya çıktı.

Bu kişinin hayvanlarla bilinen bir teması olmamakla birlikte, farkında olmadan enfekte bir hayvanla temas etmiş olabileceği düşünülüyor.

CDC yetkilileri, bu son insan vakasının virüs genomunu dizileyerek patojenin nereden geldiğini ve insanlara nasıl adapte olmuş olabileceğini anlamaya çalışıyor.

İnsandan insana temasa dair kanıt yok

Missouri'deki hasta, virüsü yakın temaslarına bulaştırmadı ve şu ana kadar insanlardan insanlara bulaştığına dair bir kanıt bulunmamakta. Bu nedenle CDC, kuş gribinin halk için oluşturduğu tehdidi "düşük" olarak nitelendiriyor.

Missouri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Departmanı, "Genel halk arasında sürekli bir bulaşma veya enfeksiyon riski düşük kalmaya devam ediyor" şeklinde açıklama yaptı.

Ancak, bu hastanın hastaneye yatması endişe verici bir işaret olarak değerlendiriliyor; şu aşamada hastanın ağır semptomlarının virüsün kendisinden mi yoksa altta yatan sağlık sorunlarından mı kaynaklandığı bilinmiyor.

CDC Başkan Yardımcısı Nirav Shah, temmuz ayında The Guardian'a verdiği özel bir röportajda, ekibinin kuş gribinin insanlarda daha ağır semptomlara neden olup olmadığını yakından izlediğini belirterek, bu durumun virüsün halk sağlığı için tehlikeli olabilecek şekilde mutasyona uğradığını gösterebileceğini ifade etmişti.

Shah, "Eğer çiftlik ya da tavuklarla hiçbir bağlantısı olmayan kişilerde belirtiler görmeye başlarsak, bu büyük bir endişe kaynağı olur" demişti.

Missouri'deki son vaka, ülkenin grip izleme sistemi kapsamında tespit edilen ilk kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti.