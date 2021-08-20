Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, hastaneye yatışlardaki en büyük artış 30 ve 18 yaş altındakiler.

Hastaneye yatırılması gereken 50 yaşın altındaki yeni tip koronavirüs hastalarında bir önceki zirve bu yıl Ocak ayında yaşanmıştı.

Hastaneye yatırılan Amerikalıların büyük çoğunluğu aşısız.

Delta varyantı hızla artarken CDC, hastaneye yatışların bir ay içinde her yaşta yeni bir seviyeye ulaşabileceğini belirtti.

Aşılanma çağrıları devam ediyor

Beyaz Saray aşılanma çağrılarına devam ederken Amerikalıların yarısından fazlası tamamen aşılanmış durumda.

Beyaz Saray pandemi müdahale koordinatörü Jeff Zients, "Bu, aşılanmamışların pandemisi olmaya devam ediyor" dedi.

Hastanelerde sıkıntı yaşanıyor

Yeterli yatak kapasitesi olmayan hastaneler, kritik durumdaki COVID-19 hastalarını uçaklara, helikopterlere ve ambulanslara koyuyor ve tedavi için yüzlerce kilometre uzaktaki eyaletlere gönderiyor.

ABD genelinde hastanelerde geçen hafta itibariyle 75 bin'den fazla yeni tip koronavirüs hastası olduğu bildirildi.

