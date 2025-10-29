ABD'de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı

Mississippi’de laboratuvar maymunlarını taşıyan kamyon devrildi. Kaçan maymunlardan biri hariç hepsi öldürüldü. Tulane Üniversitesi, hayvanların bulaşıcı olmadığını açıkladı.

Jasper İlçe Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada, otoyolda meydana gelen kazanın ardından araçtaki maymunların bir süreliğine esaretten kurtulduğu, ancak kaçanlardan yalnızca birinin hayatta kaldığı belirtildi. Departman, maymunların 'saldırgan' davranışlar sergilediğini ifade etti.

Kazaya ilişkin yapılan ilk incelemelerde, kamyonda tam olarak kaç maymun bulunduğunun henüz belirlenemediği aktarıldı.

Tıbbi araştırmalarda kullanılan türlerdi

Yetkililer, kamyonda genellikle yaklaşık 7.7 kilogram ağırlığında olan ve tıbbi araştırmalarda en çok kullanılan türlerden biri olan Rhesus (rezus) maymunlarının taşındığını bildirdi.

Bu maymunların, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezine ait olduğu ve bilimsel araştırma kuruluşlarına düzenli olarak primat sağlayan merkezde yetiştirildiği belirtildi.

Maymunları kimin taşıdığı ve nereye götürüldüğü ise henüz açıklanmadı.

Hastalık iddialarına açıklama

Şerif Departmanı, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada maymunların herpes dahil bazı hastalıkları taşıyor olabileceğini duyurdu. Ancak Tulane Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, hayvanların 'bulaşıcı olmadığı' vurgulandı.

Şerif Departmanı ayrıca, kamyon sürücüsünün yetkililere 'maymunların tehlikeli olduğu ve yalnızca kişisel koruyucu ekipmanla tutulabileceği' yönünde bilgi verdiğini aktardı.