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Dünya
AA 17.04.2025 21:22

ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 yaralı

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı, saldırganın kampüste hala aktif halde olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklar, üniversitenin Tallahassee şehrindeki kampüsünde yerel saatle 12.00 civarında görülen silahlı saldırgana polisin müdahalede bulunduğunu aktardı.

Tallahassee Memorial Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı, Florida Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen olayla ilgili hastaların aktif olarak kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin acil ve kamu güvenliği görevlileri ile olay yerinde çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Üniversite güvenlik yetkilileri de yayımladığı uyarıda, kampüs içinde bulunanlara acil durum gereği sığınak aramaları ve talimat beklemeleri tavsiyesinde bulunurken "Tüm kapı ve pencereleri kilitleyin ve ek koruyucu önlemler almaya hazır olun." ifadesini kullandı.

Uyarıda, okulda olmayanlar için ise kampüse gelmekten kaçınmaları istendi ve tüm derslerin iptal edildiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, silahlı saldırganın üniversite öğrencisi yaşında biri olduğunu belirtirken polisin, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak saldırganı yakalamaya veya etkisiz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.
 

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