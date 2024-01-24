Duman 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.01.2024 10:27

ABD'de Filistin yanlısı gösteri düzenleyen öğrencilere kötü kokulu madde püskürtüldü

ABD'deki Columbia Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilere katılan öğrencilere kötü kokulu bir madde püskürtülmesi hakkında polis soruşturma başlattı.

ABD'de Filistin yanlısı gösteri düzenleyen öğrencilere kötü kokulu madde püskürtüldü
[Fotograf: Reuters]

BBC'nin haberine göre, Columbia Üniversitesi kampüsünde 19 Ocak'ta Filistin yanlısı gösterilere katılan 6 öğrencinin üzerine kötü kokulu madde püskürtüldü.

Olayda belirlenemeyen maddeden etkilenen öğrencilerde mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve gözlerde yanma belirtileri görüldü.

Polisin başlattığı soruşturmada henüz gözaltına alınan olmadı.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin kampüse girişinin yasaklandığı belirtildi.

Columbia Üniversitesi Dekanı Dennis Mitchell, üniversite yönetiminden izin alınmadan kampüste düzenlenen gösteride meydana gelen nefret suçunu kınadı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İran’ın Kirman eyaletinde 3 Ocak'taki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 95’e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze'de ateşkes için Orta Doğu ve Türkiye'yi ziyaret edecek
11:18
İsrail Filistinli tutuklunun ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu
11:17
Yurt dışına gönderilen araçların yarısı Kocaeli'de üretildi
11:14
Trafikteki 1000 otomobilden 5'i elektrikli
11:10
Araştırma: Buruli ülserine neden olan et yiyen bakterileri, sivrisinekler insanlara bulaştırıyor
11:09
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, Gazze'de acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi
Edirne'de gün doğumu
Edirne'de gün doğumu
FOTO FOKUS
İsrail BMGK'da konuşmaya başladı, diplomatlar salonu terk etti
İsrail BMGK'da konuşmaya başladı, diplomatlar salonu terk etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ