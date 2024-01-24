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Dünya
AA 24.01.2024 10:24

İran’ın Kirman eyaletinde 3 Ocak'taki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 95’e yükseldi

İran’ın Kirman eyaletinde 3 Ocak'ta Kasım Süleymani’nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 canlı bomba saldırısında yaralanan bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle, olayda ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

İran’ın Kirman eyaletinde 3 Ocak'taki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 95’e yükseldi
[Fotograf: AA]

İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda yaralananların durumuna ilişkin bilgi veren Kirman Acil Durum Merkezi Sözcüsü Muhammed Saberi, halen Kirman ve Tahran'daki hastanelerde 10 kişinin tedavi gördüğünü belirtti.

Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Nazenin Açekzehi adlı 11 yaşındaki bir kız çocuğunun bugün hayatını kaybettiğini aktaran Saberi, saldırıda ölenlerin sayısının 95'e çıktığını ifade etti.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bombalı saldırılar

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırılarda son olarak kadın ve çocukların da aralarında olduğu 94 kişinin hayatını kaybettiği, 284 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Olaydan sonra başlatılan operasyonlarda 6 eyalette 35 kişinin gözaltına alındığı ve canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

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