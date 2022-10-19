Enfeksiyonların çoğu Ian'ın 28 Eylül'de karaya indiği Lee County'de tespit edildi.

CNN'in bildirdiğine göre, Lee County'de kaydedilen 29 enfeksiyon ve dört ölümden ikisi hariç tümü kasırgadan sonra teşhis edildi.

Collier County, fırtınayla ilgili olduğu düşünülen üç vaka bildirdi.

Lee County sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bir kasırganın ardından oluşan sel suları Vibrio vulnificus gibi bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok risk oluşturuyor. Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntıları bakteri seviyelerini artırdı. Açık yaraları veya kesikleri olan kişiler, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla Vibrio vulnificus'a maruz kalabilirler" denildi.

Lee County Sağlık Departmanı, herhangi birinin enfekte olabilmesine rağmen, bu enfeksiyonun bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için özellikle tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

İnsanlar çiğ kabuklu deniz ürünleri, özellikle istiridye yediklerinde de Vibrio vulnificus ile enfekte olabilirler.