Ukrayna'daki savaş, Kafkasya ve Orta Asya'ya sıçrar mı?

Bu soru, Eski Sovyet Coğrafyasının gündeminde.

Fransız L'Express dergisinde Rusya'nın Ukrayna'da başarısız olması halinde yakın komşularını hedef alabileceği, kazanması durumunda ise savaşın eski Sovyet Cumhuriyetlerine yayılabileceği iddia edildi.

Kafkasya ve Orta Asya'da Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen endişeler, aslında 30 yıllık bir geçmişe sahip.

"Yakın Çevre Doktrini Rusya'nın dış politikasını belirleyen en önemli unsur"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fırat Purtaş'a göre, Sovyetler Birliği'nin kaybedilmesi, Rus siyasi elitinde ciddi travmalara neden oldu. 30 yıldan beri Sovyet yöneticileri bu travmayla bir türlü baş edemedi.

Bölge, yıllardır Rus dış politikasının öncelikleri arasında.

Purtaş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada "1993 yılında Rusya'nın yakın çevre doktrini vardı. Bu da aslında bugünkü Rus dünyası konseptinden farklı değildi. Rusya'nın sınırları dışında kalan Rus kökenlilerin ve Rus dillilerin haklarının korunmasına yönelik bir bakış açısıyla hazırlanmıştı." dedi.

1993 yılında Rusya'nın yakın çevre doktrini vardı. bu da aslında bugünkü Rus dünyası konseptinden farklı değildi.

Rusya'nın sınırları dışında kalan Rus kökenlilerin ve Rus dillilerin haklarının korunmasına yönelik bir bakış açısıyla hazırlanmıştı.

Yakın Çevre Doktrini, Kırım'ın ilhakına kadar Rusya'nın dış politikasını belirleyen en önemli unsur oldu.

"Rusya'nın kendi iç siyasetine de yansımaları olacaktır"

Rusya daha önce Kazakistan'ı da, Ukrayna'ya benzer sözlerle tehdit etmişti.

Uzmanlar, savaşın eski Sovyet Birliği ülkelerine yayılmasının Rusya'nın iç dengelerinde de yansımaları olacağına dikkati çekiyor.

"Rusya'nın dışında kalan Rus kökenli Rus dilli halklar kadar Rusya'nın kendi içerisinde yaşayan Türk dilli halklar ve Müslüman halklar var.

Rusya komşularıyla Ukrayna benzeri bir krizi ya da bir politikayı benimsediği takdirde muhtemelen onun kendi iç siyasetine de yansımaları olacaktır."