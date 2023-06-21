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Dünya
AA 21.06.2023 10:34

ABD'de emekli askerlerin yabancı hükümetlerle çalışmasını kısıtlayan tasarı sunuldu

ABD Senatosuna, emekli ABD ordusu mensuplarının, yabancı ülkelerle çalışmasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunuldu.

ABD'de emekli askerlerin yabancı hükümetlerle çalışmasını kısıtlayan tasarı sunuldu

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, Senatoya "Emekli Görevliler Çıkar Çatışması Yasası" başlıklı bir yasa tasarısı sundu.

Söz konusu tasarı, ABD ordusundan emekli olan kişilerin, yabancı devletlere danışmanlık ya da yüklenici olarak hizmet vermesine bazı kısıtlama ve düzenlemeler getiriyor.

Bunlar arasında orduda hala aktif görev alan kişilerin emeklilik sonrası için yabancı bir hükümet ile görüşmesinin yasaklanması, ordu istihbaratında yer alanların ABD'nin yakın müttefikleri hariç başka bir devlet için hizmet vermeden önce 30 ay beklemesi, kişilerin yabancı hükümetlerden aldığı görev ve maaşların kamuoyuna açıklanması, yabancı devletler için çalışacak kişinin ABD Savunma Bakanlığından izin almaması durumunda ağır cezaya çarptırılması gibi maddeler yer alıyor.

Senatör Warren, yazılı açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, çok fazla emekli askeri personelin, hizmetlerini ve deneyimlerini para için yabancı hükümetlere satmasına izin veriyor. Bu da ulusal güvenliğimiz için ciddi riskler doğuruyor." değerlendirmesini yaptı.

Washington Post gazetesi, geçen yıl, aralarında general ve amirallerin de bulunduğu 500'den fazla emekli ABD askerinin 2015'ten bu yana yabancı hükümetler için çalıştığını yazmıştı.

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