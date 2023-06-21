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Ekonomi
AA 21.06.2023 09:50

Brent petrolün varili 76,08 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 76,08 dolar

Dün 77,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 76,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in gün içinde Kongre'de yapacağı konuşmada ekonomik büyümeye ilişkin olumlu öngörüler açıklayacağı ve ülkenin gelecekteki faiz hareketleri hakkında ipuçları vereceği beklentisi etkili oldu.

Fed'in ABD ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yüksek enflasyonu düşürmeye odaklanması bekleniyor. Ekonomik büyümedeki istikrar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talep artışını da beraberinde getireceği öngörülüyor.

Çin'de talep toparlanmasına ilişkin endişeler fiyat artışlarını sınırladı

Uzmanlar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün gün içinde açıklayacağı ham petrol stoklarına ilişkin öngörüsüne odaklandı. Ham petrol stoklarında düşüş beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin endişeler fiyat artışlarını sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 76,27 ile 76,47 dolar aralığının direnç, 76 ile 75,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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