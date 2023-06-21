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Dünya
AA 21.06.2023 09:40

İngiltere'de enflasyon mayısta sabit kaldı

İngiltere'de yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,7 ile değişiklik göstermezken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e çıktı.

İngiltere'de enflasyon mayısta sabit kaldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kaldı. Beklenti, enflasyonun yüzde 8,4 olacağı yönündeydi.

İngiltere'de çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 7,1'e yükseldi. Çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 6,8'e çıkarak Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

Gıda enflasyonu ise mayısta yüzde 18,4 olarak ölçülürken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 7,4'e çıktı.

Ülkede bu yıl martta yüzde 10,1 olan enflasyon, nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye düşmüştü. İngiltere'de gıda enflasyonu da nisanda yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etmişti.

İngiltere'de enflasyon, Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den beri para politikasında sıkılaşma uygulayan İngiltere Merkez Bankası (BoE), bu tarihten itibaren 12 kez üst üste faiz artışına giderek politika faizini yüzde 4,50'ye çıkardı.

BoE'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonu bu yıl yarı yarıya indirmeyi taahhüt ederken, BoE'nin nihai hedefi enflasyonu yüzde 2'ye çekmek ve bu seviyede tutmak.

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