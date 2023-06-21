Pentagon'a dikkat çeken soru: ABD S-400 için neden Hindistan’a yaptırım uygulamıyor?

Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak 21-24 Haziran tarihlerinde ABD'yi ziyaret ediyor.

Ziyaret öncesi Pentagon'un Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir muhabir Singh'e, ""ABD Türkiye’ye S-400 alımı yüzünden yaptırım uygularken Hindistan’a neden yaptırım uygulanmıyor. İki ülke arasında bu fark neden" sorusunu yöneltti.

Singh, muhabirin sorusunu "Burada iki ayrı durum söz konusu" diye yanıtladı.

"Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi ve ortaklarımızı her zaman Rusya ile ilgili yaptırım uygulamaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu, Türkiye, Hindistan ve diğerleriyle yinelemeye devam ettiğimiz bir şey. Bence çok farklı iki durum var ve Hindistan söz konusu olduğunda, onların ekipmanları entegre etme ve çeşitlendirme yeteneklerine güveniyoruz."

Hindistan yaptırım uyarısına rağmen Rusya ile anlaşma imzalamıştı

Hindistan, Donald Trump yönetiminin ABD yaptırımlarına yol açabileceği yönündeki uyarısına rağmen, Ekim 2018'de Rusya ile beş adet S-400 hava savunma füze sistemi satın almak için 5 milyar ABD doları değerinde bir anlaşma imzaladı.

S-400, Rusya'nın en gelişmiş uzun menzilli karadan havaya füze savunma sistemi olarak biliniyor.

Rusya, füze sistemlerinin ilk kısmını Aralık 2021'de teslim etmeye başladı ve Hindistan, kuzey kesiminde Çin ile sınırının bazı kısımlarını ve Pakistan sınırını kapsayacak şekilde konuşlandırıldı.

Bu yılın Şubat ayında Rusya, her iki tarafın da sözleşmeye bağlı kalması nedeniyle S-400 Triumf karadan havaya füze sistemlerinin üçüncü kısmının tedarikini yakında tamamlayacağını söyledi.

Rusya, Hindistan'ın en önemli askeri donanım tedarikçisi.

İki ülke, Moskova'ya yönelik Batı yaptırımları ışığında aralarında ne tür ödeme mekanizmalarının çalışabileceği konusunda tartışmalar yürütüyor.

Rusya rafine petrol ürünleri alımını rekor seviyede artırdı

ABD ise Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 tedarikine rağmen, Türkiye'ye karşı uyguladığı ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nı (CAATSA), Yeni Delhi yönetimine karşı devreye almamıştı.

Hindistan'ın Rusya ile 2019'da yaptığı ve 2025'te teslim edilmesi planlanan 3 milyar dolarlık Akula tipi denizaltı anlaşması da bulunuyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), yaptırım uyguladığı Rus petrolünün en büyük alıcısı konumuna gelen Hindistan'dan rafine petrol ürünleri alımını rekor seviyede artırdı.

Bu durum, Avrupa'nın Rusya'ya enerji yaptırımları uygularken, ambargoları Hindistan üzerinden aştığı eleştirilerine neden oldu.

Ancak ABD yönetimi, bu konudaki sessizliğini koruyor.