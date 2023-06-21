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Dünya
Sputnik News 21.06.2023 08:17

Yapay zeka şimdi de insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edecek

Danimarka'da yapılan bir araştırmada, bireylerin siyasi görüşlerinin yapay zekadan yararlanılan fotoğraf analiziyle yüzde 61 doğrulukla tahmin edilebildiği belirlendi.

Yapay zeka şimdi de insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edecek

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi’nden Dr. Stig Hebbelstrup Rye Rasmussen ve ekibi, insanların yüz ifadeleri ile siyasi görüşleri arasındaki bağı inceleyen bir çalışma başlattı.

Danimarka’da 2017’deki yerel seçimlerde yarışan siyasetçilerin ve milletvekillerinin fotoğraflarının kullanıldığı çalışmada, 4 bin 647 adayın fotoğrafı incelendi.

Bilim insanları, kişilerin ruh hallerini, mimiklerini ve yüz yapılarını tespit edebilmek için Microsoft’un 'yüz ifadesi tanıma teknolojisi' ile farklı algoritmalar kullandı.

Araştırmada, yapay zekanın insanların yüz mimiklerinden yola çıkarak, siyasi ideolojilerini yüzde 61 doğruluk oranıyla tahmin edebildiği saptandı.

Söz konusu araştırmada, yapay zekanın insan davranışlarını taklit ederek öğrenme kapasitesine sahip olduğu 'derin öğrenme yönteminden' faydalanıldığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçları, 'Scientific Reports'da yayımlandı.

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