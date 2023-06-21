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Dünya
The Guardian 21.06.2023 07:58

Alman Bild yapay zekaya geçiyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılabilir

Avrupa'nın en çok satan gazetesi olan Almanya'nın Bild tabloid gazetesi, çeşitli editoryal işleri yapay zeka ile değiştirecek. Gazete tamamen dijital bir medya şirketi olacak. Karar, 100 milyon euroluk bir maliyet düşürme programının bir parçası. Yüzlerce çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

Alman Bild yapay zekaya geçiyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılabilir

Gazetenin sahibi ve Avrupa'nın en büyük medya yayıncısı Axel Springer SE, personele gönderdiği bir e-postada, gazetenin "dijital dünyada yapay zeka ve otomatik süreçlerle gerçekleştirilen görevleri olan meslektaşlarıyla ne yazık ki yollarını ayıracağını" söyledi.

Rakip Frankfurter Allgemeine gazetesinin (FAZ) gördüğü e-postaya göre, "editörler, matbaa personeli, alt editörler, düzeltmenler ve fotoğraf editörlerinin rollerinin bugün olduğu gibi artık var olmayacağını" söyledi.

Mesaj, Şubat ayında Genel Müdür Mathias Döpfner tarafından Bild'in "tamamen dijital bir medya şirketi" olacağına dair yaptığı duyurunun ardından geldi.

Döpfner, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının "bağımsız gazeteciliği hiç olmadığı kadar iyi hale getirebileceğini veya yerini alabileceğini" söyledi.

Alman Gazeteciler Derneği (DJV), Springer'in planlarını eleştirdi.

Hareketin "sadece çalışanlara karşı antisosyal değil, aynı zamanda ekonomik olarak da son derece aptalca" olduğu belirtildi.

Springer, yapay zekaya bakan ilk haber yayıncısı değil.

BuzzFeed, bu yıl yapay zekayı, içeriği "geliştirmek" için kullanmayı hedeflediğini duyururken, İngiltere'deki Daily Mirror ve Daily Express de yapay zeka kullanımını araştırıyor.

 

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