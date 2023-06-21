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Dünya
AA 21.06.2023 10:25

Kilauea Yanardağı'nın faaliyeti iki hafta sonra durdu

Dünyanın en aktif volkanlarından ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, iki haftalık faaliyetinin ardından durdu.

Kilauea Yanardağı'nın faaliyeti iki hafta sonra durdu
[Fotograf: Reuters]

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevi, yanardağdaki hareketliliğin durduğunu açıkladı.

USGS Hawaii Yanardağ Gözlemevi, lavın soğuyarak krater tabanına akışının tamamen durmasının ise haftalar alabileceğini ve bu süreçte yanardağı gözlemlemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kilauea Yanardağı'nın iki haftalık faaliyeti boyunca bölgedeki yerleşim alanları ve yapılar hasar görmedi.

Yanardağ, 7 Haziran'da faaliyete geçtiğinde USGS canlı yayınında gözlenen parlak patlamalar, yerini küçük lav birikintilerine bıraktı.

Patlamanın sonucunda oluşan parlak ve kırmızı lav akıntılarını izlemek isteyen doğa meraklıları da Hawaii Yanardağlar Doğal Parkı'na akın etmişti.

Dünyanın en faal yanardağlarından Kilauea'da, 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Kilauea Yanardağı'nın, 2018'de patlamasıyla 700'den fazla ev yıkılmıştı.

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Hawaii Yanardağ Volkan
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