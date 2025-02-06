ABD'de DOGE'nin Hazine Bakanlığının ödeme sistemlerine erişimi kısmen sınırlandırıldı

Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, bir grup işçi sendikasının ABD Hazine Bakanlığı ve Bakan Scott Bessent'e karşı açtığı davada Bakanlığın bazı istisnalar dışında Mali Hizmetler Bürosu tarafından tutulan herhangi bir ödeme kaydı ya da ödeme sistemine erişim sağlamasını engellemeye yönelik karar aldı.

Kararla, ABD Hazine Bakanlığında Musk'ın başında bulunduğu DOGE ile bağlantılı "özel devlet çalışanı" olarak görev yapan Tom Krause ve Marko Elez'e "vazifelerini yerine getirebilmeleri için gerektiği ölçüde" Mali Hizmetler Bürosunun sistemlerine "yalnızca okuma" izniyle erişim yapabilme imkanı tanındı.

ABD'de Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), DOGE'ye ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi verdiği gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığına dava açmıştı.