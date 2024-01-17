Sisli 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 17.01.2024 12:13

ABD'de çarpıcı analiz: Çin ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın

ABD dış politikasına zaman zaman yön veren Foreign Affairs, "Dünyanın yeni dinamiklerini değerlendirmek için Çin'i ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın" diye yazdı.

ABD'de çarpıcı analiz: Çin ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın
[Fotograf: AA]

ABD'nin dış politikada öncü iki dergisi, Türkiye hakkında çarpıcı analizler yayımlandı.

Foreign Affairs’te yer alan makale “Kendinden Şüphe Eden Süper Güç” başlığını taşıyor.

Yazıda, hala güçlü olan ABD’nin, uluslararası alanda ciddi rakiplerinin olduğu belirtilerek Türkiye’ye dikkati çekiliyor.

Fareed Zakaria tarafından kaleme alınan makalede 30 yıl öncesine göre Türkiye'nin bugün daha zengin, siyaseten daha olgun bir ülke olduğu vurgulandı:

"Dünyada yeni dinamikleri değerlendirmek için Çin'i ve Rusya'yı bırakın, Türkiye'ye bakın. Güçlü ve popüler bir lider tarafından yönetiliyor. En yüksek düzeyde taleplerde bulunulduğunda bile rutin olarak ABD'ye meydan okuyor."

National Interest'ten Türkiye için "iddialı bir aktöre dönüşüyor" vurgusu

Bir başka dış politika dergisi National Interest de “Orta Güçlerin Çağı Geldi” başlıklı makale yayımladı.

Türkiye'nin son dönemde, ABD ve diğer ülkelerin baskılarına boyun eğmeden küresel ve bölgesel hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini yazdı:

"Türkiye, Orta Doğu'da daha bağımsız ve iddialı bir aktöre dönüşüyor, çoklu güç kutuplarının orta güç davranışları üzerindeki etkisini gösteriyor." 

Türkiye'nin son dönemde, Orta Doğu, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'daki faaliyetleri, Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail konusundaki aktif rolüne dikkat çekildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24 bin 448'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
AB, Macaristan'ın fonlarını bloke etmeyi sürdürecek
13:14
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:02
Dükkan sahibi ile kiracı arasındaki kavga: 6 yaralı
13:00
Nijerya'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
13:04
Bakan Fidan, Ürdün'e gidecek
12:53
İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinliyi öldürdü
Yurda yasa dışı yollarla sokulan komodo ejderinden pitona 453 hayvan koruma altında
Yurda yasa dışı yollarla sokulan komodo ejderinden pitona 453 hayvan koruma altında
FOTO FOKUS
Dikkatsizlik kazaları getirdi: "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"
Dikkatsizlik kazaları getirdi: "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ