Salgınla birlikte ekonomik durgunluğa sürüklenen ABD'de harcamalar katlandı.

Hem salgınla mücadele hem de sarsılan ülke ekonomisine destek kapsamındaki harcamalar, bütçe açığını ciddi şekilde artırdı.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülkede bütçe açığının rekor düzeye; 3 trilyon 300 milyar dolara ulaşabileceğini açıkladı. Bu tutar, 2019’daki bütçe açığının 3 katından daha fazla.

3 trilyon 300 milyar dolarlık bütçe açığı, ülkede gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) da yüzde 16’sını oluşturuyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda, ABD'de, 1945 yılından bu yana ilk kez böyle bir oran ortaya çıkmış olacak.

Borç yükü de artıyor

ABD'de tahminlere göre, kamu borcunun GSYH'ye oranı, yıl sonunda yüzde 98’i bulacak.

2021’de ise kamu borcunun GSYH'yi, yani ekonomik büyüklüğü aşacağı öngörülüyor. Bu da ABD'yi İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki durumuna taşıyacak.

İkinci Dünya Savaşı sonunda toplam borç ülkede ekonomik büyüklüğü aşmıştı.

"Bej Kitap" yayımlandı

ABD merkez bankası FED de ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı “Bej Kitap" raporunu yayımladı.

Raporda, birçok bölgede ekonomik aktivitenin arttığı, genel olarak kazanımların ılımlı olduğu vurgulandı.