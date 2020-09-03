Solunumu yavaşlatıyor, kalbi durduruyor, benzerlerine göre 10 daha zehirli.

Noviçok gazı bu kez Rus muhalifin zehirlenmesiyle gündemde

2019 yılında Rus ikili ajan Sergey Skripal İngiltere'de kızıyla birlikte zehirlendi.

Şimdi ise Rus muhalif lider Aleksey Navalny.

İki zehirlenme olayı da, yalnızca Moskova yönetiminin elinde bulunduğu tahmin edilen Noviçok sinir gazıyla bağlantılı.

10 kat daha zehirli

Rusçada 'yeni gelen' ya da 'acemi' anlamına gelen Noviçok sinir gazı, 1987'de geliştirilmeye başlandı.

Noviçok sinir gazının, benzeri sinir gazlarına göre 10 kat daha zehirli olduğu biliniyor.

Uluslararası anlaşmalara göre Noviçok'un üretilmesi ve bulundurulması yasak.

Ancak bu gazın yapımında kullanılan kimyasallar yasaklı maddeler arasında bulunmuyor.

Gaz ya da toz şeklinde bulunan maddeye temas edilmesi ile sinirlerden kaslara iletilen uyarılar engelleniyor.

Solunum yavaşlıyor, zehirlenmenin dozuna göre bir süre sonra kalp durabiliyor.

Zehirli maddenin gaz hali etkisini 2 dakika içinde gösteriyor, toz haline maruz kalınması durumunda ise sistematik belirtiler 18 saat içinde ortaya çıkıyor.