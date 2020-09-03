Tahsin Beg, Duhok'un Şeyhan ilçesinde Ezidilere ait kutsal kabul edilen Laleş tapınağında açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen kendi toplumlarının hala tehdit altında olduğunu belirten Tahsin Beg, "Ezidileri tehdit eden bazı unsurlar halen bölgede mevcut. 3 Ağustos 2014'te yaşananların aynısını hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın genel olarak güvenlik ve istikrar konusunda iyi olmadığına dikkati çeken Tahsin Beg, "Ezidilerin durumu 2 kat daha kötü. Terör örgütü DEAŞ Irak'ta ortaya çıktı. İnsanlar evinden oldu. Evinden olanların bir kısmı bölgelerine yine dönebildi. Bunlara örnek olarak Araplar verilebilir. Son dönemde Şengal'e (Sincar) bazı Ezidiler döndü ancak Şengal'de büyük bir tehlike devam ediyor." dedi.

"Silahlı gruplar tehlikenin müsebbibi"

Sincar'daki büyük tehlikenin dolaylı olarak PKK olduğunu kaydeden Tahsin Beg, "Bazı silahlı gruplar var ve bu tehlikenin müsebbibiler. Grupların çekilmesi ve oraları Ezidilere teslim etmeleri gerekiyor. Şengal'daki dağlarda yasa dışı silahlı gruplar olduğu müddetçe, Ezidiler elbette evlerine dönemeyecek." diye konuştu.

Tahsin Beg, Ezidilerin yüzde 90'ından fazlasının söz konusu yasa dışı grupları istemediğini ve Sincar'ı terk etmeleri gerektiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

PKK da Sincar'ı DEAŞ'tan kurtarma iddiasıyla 2014'ten bu yana bölgede konuşlanmaya devam ediyor.