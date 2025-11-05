Açık 11.4ºC Ankara
Dünya
AA 05.11.2025 00:43

ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu

ABD'de bomba ihbarı yapılan bir yolcu uçağı başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na inerken, yetkililer uçakta herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını duyurdu.

ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu
[Fotograf: AP]

Ronald Reagan Havalimanı yönetimi, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde "güvenlik tehdidi" dolayısıyla bir yolcu uçağının piste güvenli şekilde indirildiğini belirtti.

Açıklamada, Houston'dan Washington'a gelen United Havayolları'na ait 512 sefer sayılı bir yolcu uçağının yerel saatle sabah 11.30 sularında piste güvenli şekilde inerek terminalden uzak bir piste yönlendirildiği kaydedildi.

Güvenlik tehdidine rastlanmadı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yolcuların güvenli şekilde uçaktan indirilerek otobüslerle terminale taşınmasının ardından Metropolitan Washington Havalimanı Otoritesi'nin uçakta kapsamlı bir arama yaptığını ve herhangi bir güvenlik tehdidine rastlanmadığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından hızlıca yer durdurma emri çıkarıldığı belirtilen açıklamada, gerekli arama ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından yerel saatle 12.50'de pistlerin yeniden uçuşlara açıldığı aktarıldı.

Öte yandan söz konusu olaya ilişkin ABD medyasına açıklama yapan yetkililer, 89 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağa sabah saatlerinde bomba ihbarı yapıldığını ifade etti.

Bomba ihbarının kim ya da kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığının ise henüz belli olmadığı kaydedildi.

Bugün bazı eyaletlerde yerel seçimlerin düzenlendiği ABD'de, New Jersey eyaletindeki bazı bölgelere "bomba ihbarları" yapılması nedeniyle bir süre oy kullanma işlemleri durdurulmuştu.

ABD
