Filistin Esir İşleri Kurumu Başkanı: İsrail, cezaevlerinde "sessiz soykırım" uyguluyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Filistin Esir İşleri Kurumu Başkanı Raid Ebu Humus, yaptığı açıklamada, İsrail’in cezaevlerinde Filistinli mahkumlara yönelik baskı ve kötü muameleyi artırdığını belirterek, “İsrail, tutuklulara her gün sistematik şekilde işkence, aç bırakma, tecrit, nakil ve aşağılamayı uyguluyor.” dedi.

Ebu Humus, cezaevlerinde yaşananların Gazze’deki savaşın “sessiz ve yavaş biçimdeki devamı” olduğunu vurgulayarak, “İsrail, cezaevlerinde sessiz soykırım uyguluyor.” diye konuştu.

Cezaevlerindeki “savaş”

Ebu Humus, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in “Filistinli mahkumları en temel insani haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan planlı bir politika yürüttüğünü” belirtti.

Ben-Gvir’in birçok kez Filistinli tutuklulara cezaevlerinde “en temel hakları dahi tanımadığıyla” övündüğünü hatırlatan Ebu Humus, Gazze’deki savaşın, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından kısmen durduğunu; ancak İsrail’in “savaşı cezaevlerinin içine taşıdığını” söyledi.

Yetkili, halen 115 mahkumun müebbet hapis cezası çektiğini, 35 kişinin benzer cezaları beklediğini, ayrıca Gazze Şeridi’nden getirilen tutukluların “gizli cezaevlerinde” tutulduğunu ifade etti.

10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın planına dayandığını hatırlatan Ebu Humus, anlaşma kapsamında Hamas’ın 20 canlı İsrailli esiri serbest bıraktığını, 19’unun cenazesini teslim ettiğini, buna karşılık İsrail’in 250 müebbet hükümlü ve Gazze’den tutuklanan 1718 Filistinliyi serbest bıraktığını aktardı.

İsrail hapishanelerinde ise halihazırda 10 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Ağır koşullar

Filistinli yetkili, cezaevlerindeki koşulların “son derece zor” olduğunu belirterek, İsrail Cezaevi İdaresi’nin uygulamalarının Ben-Gvir’in doğrudan talimatlarıyla yürütüldüğünü söyledi.

İsrail’in “sistematik aç bırakma politikasını” uyguladığını dile getiren Ebu Humus, “Tutuklulara verilen yemek yaşamın asgari gereklerini bile karşılamıyor. Kıyafet eksikliği büyük, tıbbi ihmal nedeniyle cilt hastalıkları hızla yayılıyor.” dedi.

Ebu Humus, Filistinli esir kurumlarınca hukuk ekiplerine, özellikle müebbet hapis cezası alan mahkumları ziyaret ederek durumlarını inceleme ve siyasi girişimlerle serbest bırakılmaları için çalışmalar yürütme talimatı verildiğini söyledi.

Yetkili, tutukluların moralinin, artan kötü muamele, tecrit ve cezaevi transferleri nedeniyle “oldukça kötü durumda” olduğunu ifade etti.

“Patlama noktasına gelindi”

Ebu Humus, “Yıllar içinde verilen mücadelelerle kazanılan hakların tamamen ortadan kaldırılması, cezaevlerinde genel bir patlamaya yol açacaktır.” uyarısında bulundu.

İsrail’in uluslararası alandaki imajının ağır biçimde zedelendiği değerlendirmesinde bulunan Ebu Humus, “Serbest bırakılan tutukluların tanıklıkları, İsrail’e baskı yapmak ve bu soykırımı durdurmak için kullanılmalı. Onları (tutukluları) yalnız bırakmamalıyız; tüm diplomatik kanallar harekete geçirilmeli.” ifadelerini kullandı.

Ebu Humus, kurumun diğer Filistinli devlet ve sivil kuruluşlarla birlikte uluslararası kurumlar ve hükümetlerle temas kurduğunu, tutukluların durumunu gündeme getirerek İsrail üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kızılhaç ziyaretleri yasaklandı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 29 Ekim’de aldığı kararla Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin yüzlerce Filistinli tutukluyu ziyaret etmesini yasakladı.

Karara gerekçe olarak; Kızılhaç heyetinin Filistinli esirleri ziyaretinin "profesyonellerin görüşlerine istinaden İsrail devletinin güvenliğini riske atacağı endişesi" gösterilmişti.

"Yasa dışı savaşçılar" olarak isimlendirdikleri Filistinli esirleri ziyaretin İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağı iddiasıyla Bakan Katz, İsrail hapishanelerindeki Filistinli binlerce esirin ziyaretini yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, "Kızılhaç'ın hapishanelerdeki teröristleri ziyaret etmesinin devletin güvenliğine ciddi zarar vereceğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. Devletin ve vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir." ifadelerine yer verilmişti.

“Yasadışı savaşçı” terimi, İsrail’in 2023 Ekim’inden bu yana Gazze Şeridi ve çevresinde alıkoyduğu Filistinliler için kullanılıyor. İsrail Cezaevi İdaresi’ne göre bu tutukluların sayısı Temmuz 2025 itibarıyla 2.454.

Filistinli avukatlara göre, bu mahkumlar “şiddetli dayak, aç bırakma, tıbbi ihmal ve çeşitli işkence yöntemlerine” maruz bırakılıyor.