AA 04.11.2025 23:58

Hamas, Gazze'deki İsrailli bir esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli bir esire ait cesedi daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

Hamas, Gazze'deki İsrailli bir esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç’ın, İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu Gazze Şeridi'nden teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın, Şeridin kuzeyindeki Gazze kentinde Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesedi, İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

Cesedin İsrail ordusunca teslim alınmasının ardından kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülmesi bekleniyor.

Kimlik tespitinin ardından cesedin İsrailli esire ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 7 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail son olarak 2 Kasım’da Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan İsrailli esirlere ait 3 ceset teslim almıştı.​​​​​​​
 

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Hamas
