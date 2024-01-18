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Dünya
AA 18.01.2024 10:27

ABD'de bir okul bölgesi "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunan karar aldı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Ann Arbor Okul Bölgesi, "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunan bir kararı onayladı.

ABD'de bir okul bölgesi "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunan karar aldı

Eyalete bağlı Ann Arbor kentinde yaklaşık 17 bin öğrencisi bulunan okul yönetimi, 120 kişinin katılımıyla yapılan toplantının ardından bu kararı aldı.

Okul yönetimi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de "karşılıklı ateşkes" çağrısı yaptı.

Aralarında Ann Arbor'un da olduğu çok sayıda kent konseyi "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaparken okulun bu kararı ABD'de tepkilere yol açtı.

Michigan Okul Yönetimleri Derneği İcra Direktörü Don Wotruba "Yapmayı düşündükleri şey oldukça alışılmışın dışında; eğer ilk kez değilse... Özellikle de uluslararası bir konuda." sözleriyle şaşkınlığını ifade etti.

Öte yandan, Ann Arbor Okul Bölgesi'nde bazı veliler kararın iptali için 2 bin imza topladı.

Aileler, imza kampanyasında, Gazze'de ateşkesin konuşulmasının öğrencilerin eğitim kalitesini yükseltmeyeceği görüşünü dile getirdi.

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