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Dünya
AA 18.01.2024 10:09

Azerbaycan'da Fransız şirketlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı

Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi, Azerbaycan hükümetine Fransa ile tüm ekonomik ilişkilerin durdurulması; "Total" dahil tüm Fransız şirketlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yaptı.

Azerbaycan'da Fransız şirketlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı

Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi, Fransa Senatosu'nun Azerbaycan'a yönelik yaptırım çağrısı içeren kararına ilişkin bildiriyi kabul etti.

Bildiride Fransa Senatosu'nun, Ermeni lobisi ve onların etkisi altındaki Fransız yetkili ve politikacıların kışkırtmasıyla Azerbaycan aleyhine önyargılı, taraflı ve asılsız bir kararı kabul ettiği belirtildi.

"Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki tüm varlıkları tespit edilirse dondurulsun"

Son yıllarda doğrudan Elysee Sarayının talimatlarıyla Fransa'da Azerbaycan karşıtı faaliyetlerin arttığı, Fransa'nın uluslararası hukukun norm ve ilkelerine açıkça saygısızlık sergileyerek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı adaletsiz adımlar attığı belirtilen bildiride, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı politikaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin en düşük düzeye gerilediği ve neredeyse durma noktasına geldiği kaydedildi.

Fransa'nın yaptığı soykırımlardan ve yürüttüğü sömürgecilik politikalarından örnekler verilen bildiride, Azerbaycan hükümetine "Fransa'ya yaptırımlar uygulansın. Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki tüm varlıkları tespit edilirse dondurulsun. Fransa ile tüm ekonomik ilişkiler durdurulsun. 'Total' de dahil olmak üzere tüm Fransız şirketleri Azerbaycan'dan çıkarılsın. Fransız şirketlerinin Azerbaycan'da hiçbir devlet projesinde yer almasına müsaade edilmesin. Dışişleri Bakanlığı, Kanaklar, Maohi Nui ve Korsika'nın bağımsızlığının tanınması yönünde adımlar atsın." çağrısı yapıldı.

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