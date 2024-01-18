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Dünya
AA 18.01.2024 09:35

Brent petrolün varil fiyatı 78,18 dolar

Dün 78,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 78,18 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,96 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 78,18 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları, küresel talepte bu yıl ve gelecek yıl artış yaşanacağı beklentisi, soğuk havanın etkisiyle ABD'de üretimde düşüş yaşanması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin artmasıyla yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün yayımladığı raporuna göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varile yükselecek. Petrol talebinin büyümesine çoğunlukla Çin ve Orta Doğu'daki ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının katkıda bulunacağı öngörülüyor. Talebe dönük yükselişte, hava ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artışın da etkili olması bekleniyor.

Talebin 2025'te ise günlük 1,8 milyon varil büyüyerek günlük 106,2 milyon varil olması bekleniyor. Dünyada petrol talebinin artacağı öngörüsü, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,19 düşüşle 103,014 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, uzmanlar gün içinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden gelecek resmi ham petrol stok verilerini bekliyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol stoklarının 483 bin varil arttığını açıkladı. Stoklardaki artış, ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,21 ile 80,23 dolar aralığının direnç, 76,85 ile 75,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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