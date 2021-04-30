ABD'nin Georgia eyaletinde bir kadının evi, üçüncü kez arı istilasına uğradı.

Lisa Ohrmundtm'un başı 2017'den bu yana arılarla dertte.

Ohrmundtm, yemek odasından gelen uğultu üzerine, bir kez daha arı istilasıyla karşı karşıya kaldığını fark etti ve görevlilerden yardım istedi.

Arılar evi rastgele seçiyor

Ohrmundtm'un evinden yaklaşık 10 bin arı çıkarıldı.

Arı uzaklaştırma ekibine göre arılar girecekleri evi rastgele seçiyor. Önce bir arı içeri giriyor, yaşam koşullarını sağlayabilirse orada çoğalıyor.