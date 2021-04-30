Avrupa Birliği (AB) adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesinden hayal kırıklığı duyduklarını belirtti.

"İsrail'e çağrımızı yineliyoruz"

AB'nin Filistin seçimlerini desteklediğini hatırlatan Borrell, hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelinde kurulan demokratik Filistin kurumlarının hem Filistin halkı hem de iki devletli çözüm için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Borrell, "Seçimler için yeni bir tarih gecikmeden belirlenmelidir. Doğu Kudüs dahil, Filistin topraklarının tamamında seçimlerin düzenlenmesini kolaylaştırması için İsrail'e çağrımızı yineliyoruz. AB, bu hassas dönemde tüm aktörlere sükunet ve itidal çağrısında bulunmaktadır" dedi.

Seçimlerin ertelenmesi karar alındı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Ancak Abbas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere İsrail tarafından izin verilinceye kadar milletvekili seçimine gitmeyeceklerini açıklamıştı.