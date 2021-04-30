Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde, 28 Nisan'da iki ülke vatandaşları arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

İki ülkenin yönetimleri, çatışmanın kontrol altına alınması için bölgeye askeri kolluk kuvvetleri gönderdi.

Ölenlerin 13'ü Kırgız, 3'ü Tacik

Çatışmalarda Kırgızistan tarafından 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 134 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Tacikistan tarafından da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Özbekistan: Müzakereler için yardıma hazırız

Özbekistan, ortaya çıkan durumun en kısa sürede çözülmesi için mümkün olan tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Ayrıca Özbekistan, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır hattı sorununun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğinin önerisinde bulundu.

İki ülkenin yetkilileri görüştü

Rusya'da bulunan Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov ve Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda bir araya gelerek, sınırdaki çatışmanın müzakere yoluyla bir an evvel çözülmesi için hazır olduklarını açıkladı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve diğer yetkililer, iki ülkenin sınır bölgelerindeki sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla görüştü.

Görüşmede, her iki taraf için kayıplara ve insanların yaralanmalarına yol açan çatışmanın siyasi ve diplomatik müzakereler yoluyla barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Görüşmelerde "uzlaşı" sağlandı

Kazakbayev, Kırgız tarafının toprak talep etmediğini ve topraklarını kimseyle paylaşma niyetinde de olmadığını belirterek, sorunların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlar, görüşmeler sonucunda, yerel saatle 20.00'den itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Ayrıca, birkaç saat içinde tarafların yerel makamlarının temsilcilerinin katılımıyla kolluk kuvvetleri ve güvenlik teşkilatlarının yöneticilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Kazakistan çatışmanın durmasını "memnuniyetle" karşıladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki silahlı çatışma ile ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu vurgulayarak, "Her iki devletin yetkilileri arasında silahlı çatışmanın sona erdirilmesi ve müzakerelerin başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Tokayev, kardeş Kırgız ve Tacik halklarıyla ortak tarih ve kültürel değerlerle bağlı olduklarını söyledi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki karşılıklı güvenin yeniden tesisi için çaba göstermeye hazır olduklarını belirten Tokayev, "Bir sonraki Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı çerçevesinde bu tür sınır durumlarının çözümü için bir mekanizma geliştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Batken Bölgesi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli olan Kırgızistan'ın güney batısındaki Batken Bölgesi, 525 bin nüfus, 3 şehir ve 189 köyden oluşuyor.

Başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki Batken bölgesinin tam ortasında, komşu ülke Tacikistan'a bağlı Voruh ve Soh yerleşim yerlerinin yanı sıra Özbekistan'a ait Şahimerdan adlı yerleşim birimi yer alıyor.

Komşu ülkeleriyle kara sınırı olmayan bu yerleşim birimlerinin halkı, tarım için su ve gıda ihtiyaçlarını Kırgız köylerinde bulunan barajlardan ve pazarlardan sağlıyor.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölgedeki tek karayolu, arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkması üzerine sıklıkla ulaşıma kapatılıyor.